Libelle Legt Uit: kun je mandarijnen met schimmel op de schil nog eten?

Mandarijnen zijn hartstikke populair rond deze tijd van het jaar. Meestal koop je ze in een rood netje, maar dan zit er altijd wel één mindere mandarijn tussen. Deze ziet bruin of is zelfs beschimmeld. Kun je die dan nog eten?

De schil van een mandarijn is vrij dik, dus er bestaat een kans dat de partjes mandarijn nog prima te eten zijn. Of is dit gevaarlijk? Libelle vraagt het aan diëtist en voedingsdeskundige Wendy Walrabenstein.

De schil

“Beschimmelde producten moet je eigenlijk altijd weggooien, want sommige schimmels zijn giftig. Hierdoor kan je van het eten van beschimmelde producten een voedselvergiftiging krijgen”, legt Wendy uit. Toch geeft de voedingsdeskundige toe dat het bij mandarijnen wat ingewikkelder ligt. “Als de schimmel op de schil zit, dan zou de inhoud van de mandarijn nog goed kunnen zijn.” Wel raadt ze aan om de helft waarop het beschimmelde schil zat wél weg te gooien.