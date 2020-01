Marineren kun je leren: zo marineer je groenten voor meer smaak

Heb je een man thuis zitten die niet zo blij wordt als je hem een bordje groenten voorschotelt? Of vind jij zelf de smaak van groente soms een beetje saai? Tijd om vanavond eens wat extra smaak aan je groenten toe te voegen door ze te marineren.

Bij marineren denk je waarschijnlijk snel aan een stukje vlees of vis. Maar marineren is een kooktechniek die je ook op groenten of bijvoorbeeld tofu kunt toepassen.

Even kort: wat is marineren?

Marineren is een kooktechniek waarbij je vlees, vis, groenten of tofu in marinade laat staan. Marinade is bedoeld om je eten extra smaak te geven. Je kunt iets enkele minuten marineren, maar je kunt het ook uren in de marinade laten staan. De basisregel voor het maken van marinade is dat een goede marinade bestaat uit een zuur ingrediënt, een vet ingrediënt en smaakmakers. Water, kruidenolie, wijn, sojasaus en azijn zijn veel gebruikte ingrediënten bij marinades.

Groenten marineren: hoelang?

Wanneer je groenten gaat marineren is de truc: doe dit zo lang mogelijk. Giet je zelfgemaakte marinade in een bakje en leg de groente daarin. Laat je groenten het liefst een hele nacht in de marinade liggen. Zo krijgen je groenten de meeste smaak.

Welke groenten?

Bijna alle groenten kun je marineren. Denk aan paprika, broccoli, ui, wortel, biet, courgette en aubergine. Als je de groenten een nachtje in de marinade hebt laten liggen, kun je ze daarna nog bakken of grillen. Dit zorgt voor nog meer smaak.

Welke ingrediënten?

Je hoeft geen ingewikkelde marinade te maken, een simpele marinade op basis van yoghurt past al heel goed bij groenten. Ook een marinade met honing, sojasaus en knoflook smaakt bij groente goed. Let er alleen wel op dat je niet teveel zure ingrediënten aan je marinade toevoegt. Hierdoor kunnen de groenten slap worden.

Vega

Vooral als je vegetarisch of vegan eet, is het een goed idee om je groenten eens te marineren. Zo kun je qua smaken wat meer variëren. Het is nu niet het juiste seizoen, maar ook als er in de zomer weer gebarbecued wordt, kun jij als veganist of vegetariër lekker mee doen met gemarineerde groenten. Laat de groenten net als het vlees eerst een tijd in de marinade staan, voordat je ze op de barbecue legt.

