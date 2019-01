Maroeska van Heel Holland Bakt reageert op alle kritiek

De 60-jarige Maroeska werd gisteravond voor de derde keer Meesterbakker van de Week in Heel Holland Bakt, tot ongenoegen van vele kijkers. Volgens hen is Maroeska een pro, omdat ze ooit een kookboek uitbracht en een cateringbedrijfje heeft. Tegen RTL Boulevard vertelt Maroeska haar kant van het verhaal.

Veel krijgt de bakster niet mee van alle ophef. ”Ik trek me niet zoveel aan van alle kritiek, ik kijk er nauwelijks naar”, laat ze aan RTL Boulevard weten. Ooit had ze inderdaad een cateringbedrijfje, vertelt Maroeska. ”Toen ik zo’n tien jaar geleden bijna failliet was, heb ik om de eindjes aan elkaar te knopen zo’n zeven à acht keer gecaterd.” Tegenwoordig kookt ze alleen een paar keer per jaar op verzoek, haar cateringbedrijf heeft ze niet meer nodig.

Omroep MAX

Ook Omroep MAX vindt niet dat Maroeska professioneel bakker is. ”De redactie hanteerde dit seizoen hetzelfde criterium als eerdere seizoenen, namelijk dat een kandidaat geen bakkersopleiding heeft gevolgd’’, laat de omroep weten aan RTL Boulevard. ”Maroeska heeft leren bakken door het gewoon heel vaak te doen, net als de andere thuisbakkers.” Een bakkersopleiding heeft Maroeska inderdaad niet gehad, laat ze weten. Wel heeft ze een opleiding gedaan voor ontwerpster, waar Maroeska haar geld mee verdient.

Ik vind dat de deelname van Maroeska aan #heelhollandbakt de integriteit en geloofwaardigheid van het programma op het spel zet. Volgend jaar toch een betere Background check✔ doen #hhb — JakeR61 (@JakeR61NL) 6 januari 2019

Als #Maroeska vandaag weer wint ga ik een geel hesje uit de auto pakken! #hhb #heelhollandbakt #bakfixing — Andreas VanDerSchaaf (@Orangedutchie) 6 januari 2019

Op Maroeska’s website vind je een prima bewijs dat ze niet de amateurbakker is die ze zegt te zijn. De winnende Nieuwjaarstaart staat al lang op haar website. Jammer MAX, dit maakt het prgramma ongeloofwaardig. #hhb @heelhollandbakt pic.twitter.com/bOvRNTVuqK — Anne Yspeert (@AnneYspeert) 7 januari 2019

Bron: RTL nieuws. Beeld: iStock, Heel Holland Bakt