Je favoriete junkfoodrestaurant voor een dag in je achtertuin? Dat kan!

Wie is er niet gek op een Big Mac, McKroket of McFlurry? Maar voor mensen in dorpen en kleine steden is de McDonald’s vaak niet om de hoek. Daar brengt de fastfoodketen nu verandering in.

Niemand hoeft de fastfoodketen meer te missen. McDonald’s komt namelijk met een verplaatsbaar restaurant. Je kunt hier alleen niet met een heel gezelschap eten; het filiaal is zo’n 12 vierkantemeter groot en er passen maximaal vijf gasten in.

McMini

Het minirestaurant gaat ‘McDonald’s For You’ heten en ziet er – op de grootte na – uit als iedere andere tent van de junkfoodgigant. Het enige verschil is dat deze door heel het land kan reizen. De hele zomer wordt hij namelijk op- en afgebouwd op verschillende locaties in Nederland.

De eerste plek waar de McDonald’s For You zich vestigt, is op Terschelling. Als je hier niet vandaan komt maar toch heel erg graag een McDonald’s in de buurt wil hebben: niet getreurd. Online kun je laten weten waarom het restaurant naar jouw favoriete plek moet komen. Je kunt je inschrijven tot 22 juli en wellicht eet jij dan straks je McNuggets wel in je eigen achtertuin of op je favoriete strandje.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: McDonald’s For You Beeld: Adformatie