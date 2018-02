Déze geliefde smaak McFlurry komt weer terug bij McDonald's

Fans van de McFlurry opgelet: McDonald’s voegt een populaire smaak van het ijs weer toe aan het assortiment.

Binnenkort kun je de McFlurry met Maltesers bestellen.

Maltesers in kleiner bakje

Tenminste, in Engeland. Daar zijn McFlurry’s nu in de smaken M&M’s, Oreo en dus ook Maltesers verkrijgbaar. Die komt terug als limited edition in een kleiner bakje. Dit is meteen de introductie van de Mini McFlurry.

Zó maak je een heerlijke Maltesers-taart:

Nederland

Of de Maltesers-editie binnenkort ook weer in Nederland verkrijgbaar is, is nog niet duidelijk. Laten we er vooral veel aandacht aangeven – dan geeft McDonald’s vást wel gehoor aan onze verlangens.

Tasty teaser: Mcdonalds confirms it is bringing back the Maltesers McFlurry – https://t.co/lhFDchgdua pic.twitter.com/pWbLFaD1X2 — TheLiberal.ie (@TheLiberal_ie) 10 februari 2018

Heb jij de Libelle Lekker & Light Special al? Hier staan onder meer recepten voor de lekkerste toetjes onder de 300 calorieën in:

Libelle Lekker & Light Special € 4,50 Bestellen

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Metro. Beeld: iStock