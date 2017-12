McDonald's komt met héle speciale burger (en het lijkt op de Big Mac)

Een burger zoals de Big Mac die tegelijkertijd helemaal niet, in de verste verte niet, op de Big Mac líjkt. Fastfoodketen McDonald’s slaat een nieuwe weg in.

Want binnenkort kun je je tanden zetten in de McVegan. Jawel, een hamburger zónder vlees, dus.

Kwestie van tijd

Het wordt een ‘vooruitstrevende keuze’ genoemd, die burger gemaakt van soja. Want na al die jaren vlees geserveerd te hebben is een burger zónder zeker verrassend. De burger bevat dus geen vlees, maar ook geen kaas. Daarmee is het helemaal vegan. Er zit sla, ui en tomaat op als garnering. Maar volgens kenners is het een logische stap. Want over 15 jaar eten we állemaal vegan, als we de trends moeten geloven.

Andere optie

Voedselexpert Marco Agema vertelt aan de NOS: “Het aantal veganisten groeit al een tijd en daar speelt de horeca op in, maar het was nog wachten op de snackwereld.” Wie er zin in heeft, zal nog even geduld moeten hebben. Vanaf 28 december is de snack alleen nog in Finland en Zweden te koop. Je kunt wel alvast de Veggie-burger eten, hier in Nederland. Die is wel vegetarisch, maar niet helemaal vegan, omdat er mogelijk dierlijke producten in kunnen zitten. Momenteel zijn er in ons land ongeveer 470.000 tot 700.000 Nederlanders vegetarisch en 50.000 tot 70.000 mensen eten puur veganistisch.

Bron: NOS. Beeld: iStock