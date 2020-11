Meer betalen voor vlees: zó veel Nederlanders zien dat wel zitten

Een groot deel van de Nederlanders is bereid iets meer geld te betalen voor vlees. Maar wel onder bepaalde voorwaarden…

Nederlanders zijn dól op vlees. De vleesconsumptie is het afgelopen jaar dan ook opnieuw gestegen. Gemiddeld consumeert iedere Nederlander per jaar 39 kilo vlees. Maar zijn we ook bereid een eerlijke – iets hogere – vleesprijs te betalen?

Advertentie

Ja, iets meer dan de helft van de inwoners van Nederland, Duitsland en Frankrijk zou best iets meer voor vlees zouden willen betalen. Dit blijkt uit een representatieve peiling van marktonderzoeker DVJ Insights. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de zogenoemde Tapp-coalitie, een beweging die zich inzet voor een eerlijke vleesprijs.

Strenge voorwaarden

Maar deze mensen zijn alleen bereid om extra geld te betalen als er ook iets tegenover staat. Zo willen ze dat het extra geld gebruikt wordt om de natuur te herstellen en boeren te helpen milieuvriendelijker te werken. Daarnaast verwachten ze dat de prijzen van groenten en fruit dalen, zodat vlees voor mensen met een laag inkomen niet onbetaalbaar wordt.