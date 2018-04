Meisje (4) bijt op naald in paaseitje, supermarkt Jumbo doet onderzoek

Denk je lekker een paaseitje te eten, heb je plotseling een naald in je mond. Het overkwam een vierjarig meisje uit Breda die nietsvermoedend paaseitjes van de Jumbo aan het eten was.

De moeder van het meisje is zich rot geschrokken: ‘Voor hetzelfde geld is het een besmette naald.’

In de aanbieding

De moeder is direct verhaal gaan halen bij de Jumbo, waar onmiddellijk alle zakjes uit de schappen worden gehaald. Tot Manare’s grote verbazing liggen de zakjes een paar dagen later weer in de winkel, ditmaal in de aanbieding. ‘Toen had ik het niet meer. Dat kan toch niet? Vind het zo bizar.’

Onderzoek naar klacht

Een woordvoerster van Jumbo Supermarkten in Veghel zegt in een reactie het ‘te betreuren dat de klant is geconfronteerd met deze situatie’. ‘We nemen klachten van onze klanten altijd zeer serieus en hebben dan ook binnen een uur nadat deze melding binnenkwam contact met haar opgenomen. Momenteel zijn wij samen met de betrokken leverancier deze klacht aan het onderzoeken.’

Incident

De woordvoerster zegt dat het niet duidelijk is hoe de ‘stopnaald in het ei is gekomen’. ‘We willen benadrukken dat het om een incident gaat, er zijn geen verdere klachten binnengekomen. Ook zijn we onze interne processen aan het nalopen. We willen er uiteraard alles aan doen om duidelijkheid te krijgen en onderhouden hierover nauw contact met onze klant.’

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: BN de Stem. Beeld: iStock