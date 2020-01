Met deze 6 tips doe je op een milieubewuste manier boodschappen

Milieubewust boodschappen doen blijft lastig. Elk jaar wordt er per persoon ruim 34 kilo aan eten weggegooid en de supermarkten liggen vol met producten verpakt in plastic. Deze 6 tips helpen je om milieubewust boodschappen te doen.

Tassen en zakjes

Zorg dat je altijd eigen tasjes meeneemt. Niet alleen een boodschappentas, maar ook herbruikbare zakjes om groenten en fruit mee te nemen die niet zijn voorverpakt. Wil je écht all the way gaan? Neem dan ook je eigen bakjes en potten mee als je boodschappen doet op de markt.

Glas en blik

Als de optie er is, kies dan voor verpakkingen van glas en blik in plaats van plastic. Blik is beter recyclebaar en glas kun je zelfs hergebruiken. In de potten kun je bijvoorbeeld kruiden bewaren.