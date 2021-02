Wil je minder zout eten? Dít zijn goede alternatieven

Zout hebben we allemaal nodig, maar de gemiddelde Nederlander krijgt er véél te veel van binnen. Dat is best ongezond en moet dus anders. Maar wat zijn goede alternatieven voor wie minder zout wil eten?

Wij zetten er een paar voor je op een rijtje.

Gemiddeld heeft ons lichaam zo’n 1 tot 3 gram zout per dag nodig. De Hartstichting adviseert om écht niet meer dan 6 gram zout per dag te eten. Maar gemiddeld krijgen we zo’n 9 gram zout per dag binnen. Veel te veel dus.

Toch is het moeilijk om minder zout binnen te krijgen. 80% van al het zout dat we binnenkrijgen zit namelijk in bewerkte producten, zoals brood, kaas, vleeswaren, soepen en snacks. Slechts een vijfde van het zout dat we eten, voegen we zelf toe aan onze gerechten. Om minder zout te eten, is het dus sowieso nodig om op de verpakkingen van producten te checken hoe veel zout erin zit én om minder bewerkte producten in te slaan en vers te koken.

Alternatieven

Maar dan? Je staat in de keuken met al je verse producten en je wil toch een beetje smaak toevoegen aan je gerecht. Hoe voorkom je dat je dan weer naar het zoutvaatje grijpt? Ten eerste zijn er talloze alternatieven die ook echt zout zijn. Zo bestaat er speciaal dieetzout waar minder natrium in zit dan gewoon zout. Dit is iets beter voor je gezondheid. Let wel op: als je nier- of leverproblemen hebt, is dit type zout niet voor jou besteed vanwege het kalium dat in dieetzout zit.

Zeekraal

Een ander goed alternatief voor wie minder zout wil eten is zeekraalpoeder. Zeekraal groeit in de zee en is van nature zout. Het poeder dat van deze zeegroente wordt gemaakt, is dus ook zout, maar bevat minder natrium dan gewoon zout.

Kruidenmix

Maar zout is ook te vervangen door smaakmakers die helemaal niet zout zijn. Denk aan citroensap. Dit sap is zuur, en kan door zijn sterke smaak de smaak van zout in veel gerechten vervangen. Ook speciale kruidenmixen kunnen ervoor zorgen dat een gerecht met minder zout nog even lekker is. Kok Michel Hanssen is een expert op het gebied van smaakvolle, zoutloze kruidenmixen. Hij adviseert om vooral te spelen met zachte kruiden zoals basilicum, bieslook en koriander. In zijn boek Spice wise green gaat hij nog iets specifieker op kruiden in. Zo geeft hij bij iedere groentesoort een kruidemix die perfect zou zijn. En met al die heerlijke mixen is het eten van minder zout echt geen probleem.

