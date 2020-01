Minderen met vlees? Dit is dé verrassende vleesvervanger van 2020

Vegetariërs en veganisten opgelet: dit zou namelijk wel eens de ideale vleesvervanger kunnen zijn. Het zit boordevol ijzer, eiwitten, vitamine B12 én belast het milieu amper. En het is nog hip ook.

Tijd om eens te experimenteren met zeewier.

Smaakmaker uit Japan

We kennen het al langer als smaakmaker uit de Japanse keuken. Maar in 2020 wordt het tijd om eens meer kanten op te gaan met deze zeegroente. Het kan namelijk perfect dienen als vervanger voor spekjes door de hartige taart of vlees door je pasta.

De gouden combinatie

Bij het vinden van de perfecte vleesvervanger blijft het een kunst om de juiste combinatie van voedingsstoffen te vinden. In welk product zit nou voldoende ijzer, vitamine én eiwit? Het blijft ingewikkeld, maar zeewier komt met zijn samenstelling erg in de buurt.

Milieuvriendelijk

Ook voor de natuur is zeewier als vleesvervanger geen slecht idee. Het wordt voor een deel uit het wild geoogst en er is amper grond, zoet water of fossiele brandstof voor nodig.

Oppassen geblazen

Hoe lekker en gezond het ook kan zijn, een beetje oppassen met zeewier is wel nodig. Vaak zit het vol met natrium. Na een goede zeewiermaaltijd heb je zo een dubbele portie van je dagelijks benodigde zout op. En dat is nou ook weer niet de bedoeling.

Ziltige zeewiersalade

Toch kan een beetje experimenteren met deze hippe groente geen kwaad. Maak eens een ziltige zeewiersalade of een romige zeewierpasta. Ook een aanrader: een wierburger. Daar kan geen bacon tegenop.

Bron: Voedingscentrum. Beeld: iStock.