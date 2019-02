Dít is volgens alle bakkers ter wereld de állermoeilijkste 'taart' om te maken

Vanavond barst de strijd los: wie heeft het mooiste spektakelstuk in de finale van Heel Holland Bakt: wordt het Maroeska, Anna of toch Nicole?

Alle drie zijn ze al eens ‘meesterbakker’ geworden, dus dat het spannend wordt, dat is duidelijk.

Aan de slag

Volgens bakker van over de hele wereld is er één taart, of eigenlijk een dessert, dat het moeilijkste is om te maken. We zijn benieuwd of onze Heel Holland Bakt-finalisten zich hieraan moeten wagen… Maar het moeilijkste gebakje heet een ‘Baked Alaska’. Het wordt ook wel een omelette sibérienne of omelette norvégienne genoemd. Wat het is? Het bestaat in ieder geval uit cake, ijs en opgeklopt eiwit.

De chocoladecake, de bodem, moet al sponzig worden terwijl je geen bloem gebruikt. Natuurlijk zijn er ook makkelijkere varianten te maken. Maar het lastigste zit ‘m in het originele recept in het ijs. Dat moet je namelijk bakken in de oven, ja echt, zonder dat het smelt. Daarna voeg je er nog meringue aan toe en die ga je flamberen als je het indrukwekkende dessert serveert. Ja, zorg er dan maar eens voor dat niets smelt of uit elkaar valt. Het geeft wel een prachtig effect aan de witte ‘sneeuw’. Wil je het eens uitproberen? Je zou er een dag of twee over doen als je ’t serieus aanpakt met het echte recept, zeggen experts.

Andere moeilijke kandidaten in het lijstje van knap lastige toetjes zijn bijvoorbeeld een limoen meringue taart, macarons, eclairs en een chocolade soufflé. Ontzettend lekker, maar zéker een uitdaging om in elkaar te knutselen. Is dat jou weleens gelukt?

De ‘Baked Alaska’:

