De beste taart om een jarige nu mee te verrassen: de mondkapjes-emoji-taart

Je verjaardag vieren ten tijde van het coronavirus is anders dan normaal. Ook de zoon van hoofdredacteur Hilmar vierde 19 mei zijn verjaardag. Om hem tóch te verrassen, bakte Hilmar deze toepasselijke taart. En niet geheel onbelangrijk: hij was nog lekker ook.

Advertentie

Deze ingrediënten heb je nodig:

bakvorm van circa 25 cm

6 eieren

190 gram suiker

110 gram bloem

75 gram maïzena

snufje zout

Voor de banketbakkersroom:

sinaasappellikeur

500 ml melk

1 vanillestokje

100 gr suiker

2 eidooiers

45 gr maïzena

Voor de decoratie:

gele rolfondant

zwarte rolfondant (kleinste verpakking)

witte rol fondant (kleinste verpakking)

Zo maak je de mondkapjes-emoji-taart:

Verwarm de oven voor op 170 graden. Vet je bakvorm in. Doe de eieren en het suiker in een kom. Mix dit beslag zo’n 6 tot 8 minuten tot het superluchtig is geworden. Zeef de bloem met de maïzena en het zout. Voeg dit aan je beslag toe. Zorg dat alle ingrediënten goed gehusseld worden zodat alles is opgenomen.

Doe je mengsel in de ingevette bakvorm en bak de taart 40 à 50 minuten op circa 170 graden mooi goudbruin. Doe tijdens het bakken de ovendeur niet open, de taart kan dan inzakken.

Controleer eventueel met een satéprikker, deze moet droog uit de taart komen.

Snijd de taart in 2 helften. Besprenkel de ene helft met sinaasappellikeur. Bestrijk de taart met afgekoelde banketbakkersroom. Deze maak je als volgt:

Verwarm 450 ml melk in een pan. Snijd het vanillestokje open met een scherp mesje en schraap het merg eruit. Voeg zowel het stokje als de merg toe aan de melk. Breng alles aan de kook.

Klop de overige melk met de suiker en de eidooiers in een kom goed door elkaar. Op het laatst klop je de maïzena erdoor tot een mooi glad papje ontstaat.

Verwijder het vanillestokje als de melk kookt. Giet al roerend de helft van de hete melk op het suikermengsel. Blijf goed roeren. Giet dit mengsel bij de melk in de pan. Houd het voortdurend roerend aan de kook.

Het mengsel bindt en wordt dikker. Blijf roeren terwijl je het mengsel 1 tot 2 minuten zachtjes laat doorkoken.

Giet de lobbige banketbakkersroom in een schaal en laat afkoelen.

Leg de 2 taarthelften op elkaar. Rol het gele fondant op een stuk bakpapier uit tot een mooie dunne laag. Snijd, met de taartbodem als mal, met een mes een cirkel uit. Leg deze op de bovenkant van de taart.

Rol de witte fondant uit op een stuk bakpapier. Snijd een rechthoek uit van plusminus 10 bij 7 cm. Dit is je mondmasker. Snijd daarnaast 4 kleinere langwerpige stukjes die fungeren als de elastieken voor het mondmasker. Rol het zwarte fondant uit op bakpapier en snijd hiervan 2 komma-achtige ogen. Plaats de elementen volgens het voorbeeld op de taart.

Nu is ’t aan jou de taak om de jarige te verrassen met deze bijzondere taart. Eet smakelijk!

Beeld: Hilmar Mulder