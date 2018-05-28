Te fraai om op te eten: deze vrouw maakt de mooiste taarten ter wereld
De taarten van de Russische chef Elena Gnut zijn zó mooi, dat ze zo het museum in kunnen. Wij zouden ze in ieder geval niet aan kunnen snijden en vinden dit de mooiste taarten ter wereld.
De cakes en taarten zijn namelijk echt prachtig. En wij zijn niet de enige fans, gezien de chef ruim 140.000 volgers op Instagram heeft. Dat snappen we wel!
Sprookjesachtig met fruit
Elena Gnut serveert zowel klassieke en elegante taarten, als unieke, bijna sprookjesachtige cakes, die ze versiert met bloemen, tekeningen of fruit.
Wij verzamelden onze favoriete cakes voor jou. Zelf zien wat Elena kan? Dit is haar Instagram-account.
Мое обращение ко всем влюблённым, с которыми нам предстоит работать, которым мы будем делать торты для вашего праздника !!)) Давайте в этом году свадебные торты будут чуть более необычными🤗 призываю вас к нестандартным свадебным тортам, ведь есть множество красивых цветов, помимо белого и кремового, столько красивых тем, которые можно развивать !!))) спасибо что вы у нас есть))) до скорых встреч❤️
Друзья, принимаем заказы ежедневно на четвертинки, 1 четвертинка 500 руб. Все начинки можно посмотреть нажав на хэштег #gnutdessert . Так же близок 14 февраля❤️❤️❤️ десерт 👆🏼, создан специально в честь этого события🤗 варианты начинок: 1- миндальный дакуаз+ вишневая панакота, шоколадный мусс на темном шоколаде + цельная вишенка❤️; 2- миндальный дакуаз+ баварский ванильный мусс+ лимонный курд+ клубничный конфитюр ❤️; 3- хрустящий слой пралине+ соленая карамель+ кофейный крем+ карамельный мусс❤️ цвет шоколадного велюра может быть абсолютно любого цвета) одно сердце- 2000 руб. Ну и эта чудо-идея не моя, нашла на просторах интернета!!)
Доброй ночи ✨🌙💫 я уже дома, но до сих пор под воздействием какого то сумасшествия🙈 за 4 дня в Волгограде произошло пожалуй столько всего !!!…. 2 мк в подряд по два дня с ну ооочень веселыми, талантливыми и шумными 😑😚 ученицами…я познакомилась с Тоней!!! @an.banar (Она если что была организатором в Волгограде ) Тоня, ты прям моя!!!😄 видать мне идти с Тонями по жизни 🙈успела побывать на Дне Рождении, посетили чудные заведения и не только 😁 талантливый фотограф @valery_skuratov_photographer подарил мне фотосет от себя…. подарков было подарено столько что Тоне пришлось часть почтой отправлять 😁 не то что бы я хвастаюсь…))) может так все ездят со своими мк, я лишь неадекватно реагирую…и все же хотела всем этим поделиться….☺️ отдельное спасибо студии @tortsolo
Wie genoeg inspiratie heeft gekregen om zelf ook te gaan bakken, zou eens deze Malteser-taart moeten proberen:
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Beeld: Instagram.