Move over sangria: deze zomer mixen we rode wijn met deze frisdrank

Niets roept zo hard vakantie als een kan sangria op tafel. Nou is er niks mis met dit drankje, maar als je zin hebt in wat anders is deze bijzondere combinatie het proberen waard.

En dat is, hou je vast: rode wijn met cola. In Spanje noemen ze dit ook wel ‘sangria voor de armen’, of, en deze term vinden we een stuk feestelijker: kalimotxo (spreek uit: cal-ee-mo-cho).

‘Recept’

Om het te maken hoef je geen ingewikkelde cocktail-capriolen uit te halen: het enige wat je nodig hebt is cola en gekoelde rode wijn. De ene helft is cola, de andere helft wijn. Als je het dan nog een beetje aankleedt met een schijfje citroen of sinaasappel heb je een perfect zomerdrankje. ¡Salud!

Gaat die fles wijn niet in één keer op? Op deze manier blijft ‘ie langer goed:

Bron: Simplemost.com. Beeld: Instagram