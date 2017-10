De 6 lekkerste mug cakes om niet te delen

We kennen het allemaal wel: je hebt zin een overheerlijk toetje maar je hebt geen zin om te delen. De ideale oplossing: mug cake. Lekker makkelijk in een mok voor jou alleen en ook nog eens razendsnel klaar. Wij zetten de 6 lekkerste varianten voor je op een rijtje.

Vanille-mug cake met blauwe bessen

Ingrediënten

– 2 eetlepels boter (gesmolten)

– 1 ei

– 1 eetlepel melk

– 2 theelepels vanillesuiker of vanille-extract

– 2,5 eetlepel suiker of basterdsuiker

– 4 eetlepels zelfrijzend bakmeel

– ½ citroen

– een handvol blauwe bessen

– snufje zout

Verder heb je een magnetron, een vork om te roeren en natuurlijk een mok nodig. Dit geldt ook voor de rest van de recepten.

Hoe maak je het?

Chocolate chip mug cake zonder ei

Ingrediënten

– 1 el (room)boter (25g)

– 2 el suiker

– 1tl vanillesuiker of vanille-extract

– 2 el melk

– 3 el zelfrijzend bakmeel

– 10g chocolate chips

Hoe maak je het?

Ingrediënten

– 1 ei

– 2 el melk

– 2 el (zonnebloem)olie

– 2 el (lichtbruine)basterdsuiker

– 1 el cacaopoeder

– 2 el pindakaas

– 3 el zelfrijzend bakmeel

– snufje zout

– eventueel wat pinda’s

Hoe maak je het?

Klop het ei met een vork los in de mok. Voeg de melk, olie en basterdsuiker toe. Meng alles tot een glad geheel. Voeg het cacaopoeder en het zelfrijzend bakmeel toe. Meng alles tot een geheel. Om klonten te voorkomen kun je eerst een zeefje gebruiken. Voeg daarna de pindakaas en het snufje zout toe. Meng alles nogmaals tot een glad beslag. Zet de mok ongeveer 1,5 minuut in de magnetron. Dit kan per magnetron verschillen. Houd daarom de mug cake goed in de gaten, om te voorkomen dat ‘ie overloopt. Haal de mug cake uit de magnetron. Hij kan nog iets nattig zijn aan de bovenkant. Dit is niet erg. Als je de mug cake even laat afkoelen zal deze vanzelf steviger worden.

Vegan mug cake zonder ei én glutenvrij

Ingrediënten

– ½ rijpe banaan

– 1 el (zonnebloem)olie

– 1 el pindakaas of een andere notenboter

– 1 tl vanille-extract of ½ tl vanillesuiker (optioneel)

– 1 el honing

– 3 el amandelmeel (of kokosmeel)

– ¼ tl bakpoeder

– snufje zout (optioneel)

Hoe maak je het?

Prak de halve banaan in de mok en voeg hier de olie aan toe. Meng het tot een glad geheel. Voeg vervolgens de pindakaas (of andere notenboter) toe samen met de vanillesuiker of het vanille-extract. Meng alles goed door elkaar. Daarna voeg je het amandelmeel, het bakpoeder en het snufje zout toe. Meng alles tot een glad beslag. Zet de mok ongeveer 1 minuut in de magnetron. Dit kan per magnetron verschillen. Wanneer de bovenkant van de cake nog nat is, plaat je hem nog even weer in de magnetron.

Tip: voor een extra bite kun je een handje vol noten toevoegen aan je mugcake.

Mug cake met gezouten karamel

Ingrediënten

– 1 el boter (gesmolten)

– 1 ei

– 1 el (lichtbruine) basterdsuiker

– 2 el karamelsaus

– ½ tl zeezout

– 1 tl vanillesuiker of vanille-extract

– 2 el melk

– 3 el zelfrijzend bakmeel

– fudge (optioneel)

Hoe maak je het?

Doe de boter in de mok en laat het even smelten in de magnetron, ongeveer 40 seconden. Laat de boter daarna even afkoelen Voeg het ei toe en klop het goed los. Zorg ervoor dat je het goed mengt zodat het ei niet gaat stollen. Voeg daarna de basterdsuiker, de karamelsaus, de vanillesuiker of het vanille-extract en het zeezout toe. Meng alles tot een geheel. Voeg vervolgens de melk toe en roer het goed door elkaar. Door goed te roeren voorkom je dat de melk gaat schiften. Mocht de melk wel gaan schiften, geen paniek. Je mug cake is dan nog prima eetbaar. Als laatste voeg je het zelfrijzend bakmeel toe. Om klonten te voorkomen kun je dit eerst even zeven. Meng alles tot een glad beslag. Voeg eventueel de fudge toe. Zet de mok ongeveer 1,5 minuut in de magnetron. Dit kan per magnetron verschillen. Houd de mug cake goed in de gaten om te voorkomen dat ‘ie overloopt. De cake kan nog nat zijn van boven, dit wordt vanzelf steviger wanneer de cake afkoelt.

Cheesecake in een mok

Ingrediënten

– 2 digestive koekjes (of je lievelings koekje)

– 1 tl boter (10g)

– 2 el crème fraîche (60g)

– 3 el roomkaas (90g Monchou)

– ½ el fijne kristalsuiker

– 1 el bloem

– 1 tl vanille suiker of vanille-extract

– 1 eiwit

– 1 el citroensap

Hoe maak je het?

Smelt de boter in een apart kommetje in de magnetron (ongeveer 40 seconden). Verkruimel de koekjes tot fijne kruimels. Je kunt de koekjes in een boterhamzakje doen en er dan met bijvoorbeeld een deegroller op slaan. Doe de kruimels in de mok en voeg de gesmolten boter toe. Meng de kruimels en de boter goed door elkaar, zodat er een bodem ontstaat. Meng in een apart kommetje de crème fraîche en de roomkaas tot een glad geheel. Voeg aan dit mengsel de fijne kristal suiker, de vanille suiker of het vanille-extract en het citroensap toe. Meng alles goed door elkaar. Voeg daarna de bloem toe. Zeef dit eerst om klonten in het beslag te voorkomen. Klop in een apart kommetje een eiwit totdat er schuim begint te ontstaan. Je hoeft het eiwit niet helemaal op te kloppen. Voeg het ei toe aan het cheesecakebeslag. Roer het er voorzichtig doorheen, zo behoud je de lucht. Schenk het cheesecakebeslag bovenop de bodem in de mok. Plaats de mok ongeveer 2 minuten in de magneteron. Dit kan per magnetron verschillen. Laat de cheesecake afkoelen en plaats hem vervolgens een half uur in de koelkast om op te laten stijven.

Bron: mug-cakes.nl. Beeld: iStock

