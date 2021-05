Waarom je na het snijden van knoflook 10 minuten moet wachten

Heb je net heerlijk gegeten, maar krijg je na een korte tijd een vieze nasmaak in je mond? Vervelend en vooral ook zonde! Dit is waardoor dat komt.

En nog belangrijker: zó kom je er weer vanaf.

Slijm

Die vieze nasmaak hebben we meestal te danken aan kleine stukjes voedsel die achterblijven in onze mond of aan moleculen die in het speeksel of slijm blijven hangen, zegt Cordelia Running, directeur van het smaaklab van Purdue University.

Bloedvaten

Met name voedingsmiddelen met een sterke smaak hebben hier invloed op, zoals knoflook of ui. Dit komt doordat moleculen die in verband staan met smaak en geur in de bloedvaten terecht kunnen komen en zo door het lichaam kunnen circuleren. Deze krachtige smaak kan uiteindelijk ook in je speeksel terechtkomen en dan blijf je na het eten een sterke, blijvende nasmaak hebben.

In je longen

Rauwe ui en knoflook zijn wel de ergste varianten. Als je knoflook eet komt er een enzym vrij dat allylmethylsulfide heet. Dit enzym heeft een sterke geur omdat het zwavelzuur bevat en het blijft soms tot wel 24 uur hangen. Hetzelfde geldt voor uien. Het gas dat uit het enzym voortkomt wordt deels opgenomen in het bloed, waarna het naar de longen wordt vervoerd en het daar uiteindelijk loslaat. Daarom heeft tandenpoetsen geen zin, want het enzym zit in je longen.

Oplossingen

Tandenpoetsen helpt wel bij het verwijderen van alle kleine stukjes die achterblijven in je mond, wat al veel scheelt. Ook is het verstandig om regelmatig te flossen. Daarnaast is het slim om een appel of sla te eten of op wat munt te sabbelen. Deze producten bevatten stofjes die inspelen op de moleculen van ui en knoflook. Daarnaast kun je ook kauwen op peterselie of een glas melk drinken.

Knoflook gegeten? 3 tips om van je knoflookadem af te komen:

Bron: HLN.be. Beeld: iStock