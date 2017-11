Deze najaarsgroenten zitten bomvol vitamines

Je ziet ze weer volop in de supermarkt liggen: pompoen, zoete aardappel en paddenstoelen. Geen wonder want het zijn de ideale ingrediënten voor herfst- en wintergerechten. En dat is niet alleen omdat ze heerlijk smaken: deze najaarsgroenten helpen je gezond de winter door te komen!

De kracht van pompoen

In één portie pompoen zit bijna 250% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid vitamine A. Naast andere vitamines zit pompoen ook nog eens vol mineralen en antioxidanten. Maar ze zijn natuurlijk bovenal lekker en heel veelzijdig. Met pompoen kun je bijna alles: poffen, bakken, in de soep draaien of tot puree stampen. Op Startpagina staan de leukste recepten met pompoen. Maak bijvoorbeeld eens een appel-pompoenlasagne of kies voor een herfstpuree met pompoen a la Jamie Oliver.

Voordelen van zoete aardappel

Nog meer vitamine A dan de pompoen en minder koolhydraten dan in een gewone aardappel: de zoete aardappel zit bomvol voordelen. Zo bevat ze veel vezels. Ook met deze gezonde herfstgroente kun je alle kanten op in de keuken. Van de traditionele winterse stamppot tot gratin met gruyere uit de oven. Of snij ze in dunne partjes en maak er friet van! Deze en andere recepten met zoete aardappel vind je op Startpagina.

Smakelijke paddenstoelen

We kunnen gerust vaker voor paddenstoelen kiezen. Van gewone champignon tot shiitake; ze bevatten allemaal weinig calorieën en zijn vetarm. Paddenstoelen zitten vol mineralen, vitaminen en antioxidanten. Het zijn de beste vleesvervangers als het gaat om voedingswaarde en bouwstoffen. Bovendien helpen ze je lichaam te ontgiften. Het ideale ingrediënt voor de koude maanden dus, perfect voor een smakelijke soep of een verrassende gratin. Op Startpagina vind je inspirerende recepten met paddenstoelen.

