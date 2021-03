‘Nature’s cereal’ is de nieuwste ontbijttrend op social media

Jamie Nijboer (32, verkoper) leed twee jaar aan pulsatiele tinnitus. “Een soort pulserend oorsuizen waar je uiteindelijk horendol van wordt. Ik werd er depressief van. Door het lawaai in mijn oor kon ik niet meer werken en was ik geen leuke partner voor mijn man.”

“Twee jaar lang heb ik last gehad van pulsatiele tinnitus, een soort pulserend oorsuizen waar je uiteindelijk horendol van wordt. Het begon twee jaar geleden, op mijn dertigste. In het begin hoorde ik het alleen als ik voorover boog, bijvoorbeeld als ik ’s avonds de hondjes in de bench deed. Maar al na een maand was het er iedere dag en bijna de hele dag, dus óók als ik me niet voorover boog. Alsof ik continu de zee in mijn oor hoorde, heel luid en op het ritme van mijn hartslag. En dat was nog maar het begin van het verhaal…”

KNO-arts

“Vanaf dat moment brak een vermoeiende periode aan vol onzekerheid en onwetendheid; wat heb ik toch? Wat is dat geluid? Waar komt het vandaan en hoe kom ik er vanaf? Dat gevoel dat je geen controle hebt over je lichaam is zenuwslopend. Uiteindelijk stuurde de huisarts me door naar de KNO-arts en die schreef onmiddellijk antibiotica voor, denkende dat het om een oorontsteking ging. Maar dat was het niet en ik was nog geen steek verder.”