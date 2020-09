Dít is het verschil tussen natuurwijn en gewone wijn

Natuurwijn is hip. Steeds vaker verkiezen wijnliefhebbers een glas natuurwijn boven een glas ‘gewone’ wijn. Maar wat is nou precies het verschil tussen die twee?

Wij leggen het je uit.

Gewone wijn

Voordat een wijntje in jouw glas belandt, is er een boel mee gebeurd. De druiven groeien in wijngaarden, waar ze met pesticiden worden bespoten. Er wordt gebruikgemaakt van kunstmest om de druiven beter te laten groeien. Vervolgens, de teelt van de druiven, wordt er wijn gemaakt. Daar worden allerlei middeltjes aan toegevoegd. Suiker, gist, enzymen, sulfiet, noem maar op. Daarna wordt de wijn gefilterd tot hij helemaal helder is. Na een lang proces, is de wijn klaar. Maar echt natuurlijk is het niet meer.

Natuurwijn

Bij natuurwijn is dat anders. Daar wordt geen gebruik gemaakt van dit alles. In de wijngaarden wordt geen kunstmest gebruikt, de druiven worden niet met pesticiden bespoten en aan de wijn zelf wordt bijna niets toegevoegd. Het enige wat toegestaan is, is het toevoegen van een klein beetje sulfiet. De sulfiet is nodig omdat het de wijn beschermt tegen oxidatie en ongewenste bacteriën en schimmels. Maar in natuurwijn zit veel minder sulfiet dan in andere wijnen. Bij een liter normale witte wijn wordt er wel 200 mg sulfiet toegevoegd. Bij natuurwijn is dit slechts 40 milligram. Verder worden er geen middelen aan de wijn toegevoegd en wordt deze niet gefilterd. Deze wijn ziet er daarom soms wat troebel uit.