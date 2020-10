De vleesconsumptie is opnieuw gestegen: Nederlanders aten vorig jaar gemiddeld ruim een halve kilo meer vlees dan in 2018. Dat is best veel en daarom delen wij een paar heerlijke vegetarische gerechten.

Gemiddeld consumeert elke Nederlander per jaar 77,8 kilo vlees. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR), op verzoek van Wakker Dier.

39 kilo

Daar moet wel bij gezegd worden dat we niet precies 77,8 kilo aan dieren eet, want dat gewicht is op basis van karkasgewicht. Dat betekent nog inclusief botten en vocht. Dus slechts de helft daarvan wordt ook daadwerkelijk geconsumeerd. Ofwel: gemiddeld at een Nederlander in 2019 39 kilo vlees. Toch zijn er nog wat vraagtekens. Het vlees dat in de horeca wordt gegeten, wordt namelijk wel meegeteld in de cijfers. Buitenlandse toeristen dragen in dit onderzoek dus ook bij aan het Nederlands gemiddelde.