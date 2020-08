7 superfoods die van Nederlandse bodem komen (en dus goedkoper zijn)

Gojibessen, cacaonibs en chiazaad: zomaar drie producten die je op ieder willekeurig ‘superfoods’-lijstje tegenkomt. Naast dat de zogeheten superfoods tjokvol goede voedingsstoffen zitten zoals vitamines, mineralen en anti-oxidanten, wordt er meestal ook een hoge prijs voor gevraagd in de winkel. De volgende Nederlandse superfoods kosten een fractie van de prijs en passen ook in een gezond eetpatroon.

Cacaonibs zijn afkomstig van de cacaoboon, die je vooral rond de Evenaar vindt. Gojibessen vinden hun oorsprong in China, Mongolië en Tibet. Met andere woorden: de producten moeten heel wat kilometers afleggen voor ze bij de Nederlanders in de keuken terechtkomen.

Hoewel iedereen de term superfoods mag gebruiken, weten we van de volgende Nederlandse superfoods dat ze bomvol goede voedingsstoffen zitten. Geen exotische producten dus, maar wel goed voor de gezondheid en in verhouding niet zo prijzig als een zakje quinoa.

1. Boerenkool

Gek op een stamppot boerenkool? Deze groente bevat vitamine A en K, maar zit ook nog eens vol met anti-oxidanten, die weer een positief effect hebben op je immuunsysteem.

2. Kapucijners

Kapucijners zijn een variatie op de erwt. Het wordt niet alleen genoemd als een goede vleesvervanger, maar ook als een zogenaamde superfood. Kapucijners bevatten namelijk vitamine C, B1 en B2, maar ook ijzer en eiwitten.

3. Zeewier

Dol op zeewier? Dan mag je je handen dichtknijpen, want zeewier heeft onder andere een bloeddrukverlagende werking. Jodium, ijzer, calcium en eiwitten zijn de belangrijke stoffen en het beste van alles is misschien wel dat het gewoon uit onze eigen zee komt.

4. Rode bieten

De goede stoffen in de rode biet zijn eindeloos. Denk aan foliumzuur en kalium, maar ook ijzer, vezels en magnesium. De rode kleur van de biet is bovendien een anti-oxidant.

5. Spruitjes

Niet iedereen is er even gek op, maar spruitjes verdienen absoluut een plekje in deze lijst. De vezels bevorderen de stoelgang en de hoeveelheid vitamines (A, B, E, K en voornamelijk C) kan niet op.

6. Spinazie

Grote kans dat je van huis uit al hebt meegekregen dat spinazie heel gezond is. Naast verschillende vitamines, zoals B1, haalt je lichaam belangrijke mineralen uit deze groene groente, namelijk foliumzuur, ijzer en zink.

7. Champignons

Neem de volgende keer dat je naar de supermarkt gaat zeker een bakje champignons of paddenstoelen mee. Ze zijn klein maar fijn en zitten boordevol goede stoffen zoals koper, fosfor en kalium.

Eet je tegenwoordig liever zoete aardappel dan de standaard Hollandse pieper? Dan hebben we goed nieuws voor je: de zoete aardappel brengt namelijk een heleboel voordelen met zich mee.

Bron: Het kan wel Voedingscentrum . Beeld: iStock