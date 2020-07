Nederlandse wijn is heerlijk en toch drinken we het niet

De supermarkten stromen over van de Franse chardonnays en Argentijnse malbecs, maar een Nederlandse wijn vind je zelden in het schap. En dat terwijl volgens de kenners Nederlandse wijnen prima te hachelen zijn.

Onlangs kregen de wijnen uit de regio Winterswijk een beschermde status. Winterswijk is niet de enige Nederlandse wijnregio: ook het Gelderse Oolde, het Overijsselse Ambt Delden en de Limburgse streken Vijlen, Maasvallei en Mergelland zijn wijngebieden. Toch ligt een fles van Nederlandse makelij zelden in de supermarkt, terwijl die volgens de kenners niet onder doet voor de Franse variant.

Sinds de jaren 80

Dat heeft alles te maken met de relatief lage productie. In Nederland worden per persoon omgerekend zo’n 17 flessen per jaar geproduceerd. Dat komt doordat grond en arbeid hier duur is. “We hebben hier niet zoveel ruimte als in Frankrijk of Zuid-Afrika. Daar worden wijngaarden van generatie op generatie doorgegeven, maar hier zijn ze pas in de jaren tachtig opgezet, omdat het klimaat minder geschikt is”, verklaart Dik Beker van de Nederlandse Vereniging Wijn Producten tegenover Editie NL.Om die reden zijn de investeringskosten hier hoog.

Dat verklaart ook de hoge prijs van een fles Nederlandse wijn. Volgens Beker kopen supermarkten de goedkoopste wijn in omdat de gemiddelde Nederlander niet koopt op basis van smaak, maar op basis van prijs.

Toch nieuwsgierig geworden hoe zo’n fles van Nederlandse bodem dan proeft? Koop er dan eentje rechtstreeks bij de wijngaard zelf of een restaurant. Online vind je ook hier een bijzondere selectie Nederlandse wijn.

Bron: Editie NL. Beeld: iStock