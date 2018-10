Niet drinken maar ruiken: hoe zelfs de geur van koffie je alerter kan maken

Probeer jij al een tijdje te minderen met het drinken van koffie, maar is het tot nu toe nog niet echt gelukt? Dan hebben wij goed nieuws voor je: je hoeft je bakje koffie namelijk niet op te drinken om je alerter of energieker te voelen.

Er simpelweg aan ruiken zou ook al voldoende zijn, zo beweren Amerikaanse onderzoekers in The Journal of Environmental Psychology.

Aroma van koffie

Voor het onderzoek kregen honderd studenten een test met tien wiskundige vragen voorgelegd. De ene helft van de groep maakte de test in een kamer waar een aroma van koffie hing, de andere helft kreeg de test in een geurloze kamer voorgeschoteld. En wat bleek? De groep in de naar koffie ruikende kamer maakte de test aanzienlijk beter dan de andere groep.

Energieker en alerter

Vervolgens werd een nieuwe groep van ruim tweehonderd mensen gevraagd om aan verschillende geuren te ruiken en aan te geven wat deze geur met hen deed. De ondervraagden gaven aan dat de geur van koffie ze energieker én alerter maakten dan de andere geuren, zoals bloemen.

Zelfde effect

Hoewel er volgens de wetenschappers nog wel meer onderzoek nodig is, lijken de resultaten van dit eerste onderzoek aan te geven dat de geur van koffie ongeveer hetzelfde effect heeft als het drinken van koffie.

Meer vertrouwen

“Het is niet alleen zo dat een koffie-achtige geur mensen beter liet presteren op analytische taken,” zo vertelt hoofdonderzoeker professor Adriana Madzharov. “Maar ze waren ook meer overtuigd van hun eigen kunnen. We hebben aangetoond dat dit geloof tenminste gedeeltelijk aan de basis ligt van hun verbeterde prestaties.”

