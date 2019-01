Als we niet oppassen kunnen we dít allemaal niet meer eten en drinken over een paar jaar

We horen het bijna dagelijks in het nieuws: het klimaat gaat hard achteruit. Het is zelfs zo erg, dat als we zo doorgaan we over een aantal jaar de volgende producten niet meer kunnen eten en drinken.

En we willen toch echt niet zonder…

Advertentie

1. Vis

Om aan de vraag naar vis te voldoen, wordt de oceaan overbevist. Gelukkig zijn hier al maatregelen voor getroffen. Zo mag er in bepaalde gebieden niet gevist worden. Maar als de vissers lak hebben aan deze regels, zal er in 2048 volgens onderzoek helemaal geen vis meer zijn.

2. Ahornsiroop

Het veranderende klimaat heeft ook invloed op de esdoornbomen, waar ahornsiroop van wordt gemaakt. De bomen hebben niet meer dezelfde warme zomerdagen en de extreme winterse kou als voorheen, terwijl ze dat wel nodig hebben.

3. Pinda’s

De pindaplant idem dito. Deze groeit voornamelijk in het zuiden van Amerika en heeft vijf maanden warmte nodig in combinatie met zo’n honderd centimeter water. In de gebieden waar de plant groeit, heerst nu echter extreme droogte, wat nadelig is voor de pinda-oogst.

4. Kikkererwten

De wereldwijde productie van kikkererwten is al met veertig tot vijftig procent gedaald. Ook dit komt door de extreme droogte in de gebieden waar de kikkererwten groeien.

5. Avocado’s

Voor de groei van avocado’s is water nodig. Heel veel water. En daar waar tachtig procent van de Amerikaanse avocado’s groeit, in Californië, is het nog nooit zo droog geweest als nu.

6. Chocola

Er heerst een schimmelziekte onder de cacaoplanten, waardoor veel oogst mislukt. Daarnaast stijgt ook de temperatuur de laatste jaren in West-Afrika, daar waar ongeveer zeventig procent van alle cacao ter wereld geproduceerd wordt. Hierdoor neemt ook daar de droogte toe.

7. Koffie

In 2080 zal volgens Ethiopische onderzoekers zeventig procent van alle koffiebonen wereldwijd verdwenen zijn. De planten waar de koffiebonen vanaf komen, Arabicaplanten, zijn zeer gevoelig voor plagen, ziektes en temperatuurverandering.

Vleesindustrie

De grootste oorzaak van het veranderende klimaat is de vleesindustrie. Voor het produceren van één kilo vlees is bijvoorbeeld 15.500 liter water nodig. Ter vergelijking: met een maand douchen verbruiken we gemiddeld 1.569 liter. Willen we bovenstaande producten dus nog steeds blijven eten, dan helpt het al heel erg als we allemaal een paar keer per week een maaltijd zonder vlees op tafel zetten.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: Margriet, NRC. Beeld: iStock