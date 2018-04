Dít kun je beter niet eten als het warm is buiten

Het zijn mooie dagen in ons land en dat betekent veel hangen op terrasjes, in het park of in de tuin.

Maar door de warmte hebben we ook minder eetlust.

Lekker fris

Wat je dan beter wel kunt eten gedurende de dag, als buiten de mussen van de daken af vallen? Laat vooral de koolhydraten even staan. Dus eet geen pasta, brood of rijst: daardoor zit je snel vol en krijg je al gauw een misselijk gevoel. Kies voor salades of lichte dingen die fris zijn en bovendien vocht bevatten. Je lichaam heeft daar meer behoefte aan.

Ook kun je dierlijke producten beter eventjes laten staan. Die bederven namelijk sneller dan andere producten en met de warmte is de kans er dat het sneller bederft dan je denkt. Laat daarom de zuivel, eieren, vis en vleeswaren eventjes in de schappen liggen. Dat komt wel weer als het kouder is.

Bron: nu.nl. Beeld: iStock