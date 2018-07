Libelle Legt Uit: wat is er zo gezond aan zeewierbrood?

Wil je het zeewierbrood eens proeven? Het is nu verkrijgbaar bij BBrood en bij de winkels van Marqt. Ook het Voedingscentrum is enthousiast over zeewier, maar waarschuwt wel dat het beperkt houdbaar is. Hier lees je er meer over.

PRODUCT LAUNCH! From today on, I sea bread is available at BBROOD and @Marqt in Amsterdam! Make sure to grab a bread and enjoy! #BBrood #Marqt #seaweedbread #Seamore pic.twitter.com/0pd5L7clTH — Seamore (@SeamoreFood) 2 juli 2018

