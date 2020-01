Lekker! Dít nieuwe soort brood gaan we in 2020 veel zien

Er is een nieuw soort brood dat we komend jaar steeds vaker zullen gaan zien. En het mooie is: het is lekker én nog gezond ook.

We vinden het steeds belangrijker om gezond te leven en daarom verschijnen er ook steeds vaker nieuwe graanproducten in de schappen. Zo heb je bijvoorbeeld haver, spelt of volkoren brood, maar dit jaar zul je ook kamut steeds vaker voorbij zien komen.

Durum

Kamut is de merknaam van biologisch geteelde Khorasantarwe. Dit is een speciale soort tarwe omdat de korrels langer zijn dan die van de gewone tarwe. Hierdoor is kamut eigenlijk verre familie van tarwe en verwant aan durum.

Zoet

Kamut zit boordevol eiwitten, helemaal vergeleken andere graansoorten. Ook zitten er vel amino- en vetzuren in en is het ook nog eens makkelijk te verteren. De neutrale, zoete smaak van kamut wordt omschreven als vol en nootachtig.

Ontbijtgranen

Met kamut kun je bakken, poffen en koken. Gemalen kamut is door het lage glutengehalte ideaal als basis voor brood, maar je kunt het laten poffen om er ontbijtgranen, muesli of energierepen van te maken. In water gekookte kamut kun je eventueel gebruiken voor in een salade.

Kamut is vooralsnog enkel online of in biowinkels te verkrijgen, maar de kans is groot dat hier verandering in gaat komen. Zó ziet kamut eruit:

