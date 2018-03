Dit drankje van opa wordt de nieuwe gin-tonic

Elk jaar drinken we wel wat anders; twee jaar geleden vulden we onze glazen nog met Aperol Spritz, vorig jaar moest er ineens gin-tonic in, en nu lijkt het erop dat echt een héél ouderwetse, alcoholische versnapering een wederopstanding beleeft.

Het is nog een typisch Hollands drankje ook… jenever!

Want wat je waarschijnlijk nog niet wist: Europa heeft besloten dat enkel in België en Nederland jenever geproduceerd mag worden. En dus heeft fabrikant Filliers bedacht het drankje opnieuw op de kaart te zetten met vijf soorten ‘supergraangenevers’, variërend tussen de 0 en 21 jaar oud.

Graanjenever

Wie nu denkt ‘waarom zou ik in vredesnaam praktisch pure alcohol achterover slaan uit vrije wil?’, moet weten dat jenever dus prima mixt in een cocktail – of twee. Eigenlijk zit het ‘verfijnde drankje’ (inderdaad woorden van de fabrikant, niet van ons) precies tussen een stevige whiskey en een verfrissende gin in.

Toettoet.

Voorbeeldcocktail

Wat je bijvoorbeeld zou kunnen maken met jenever:

Jenever Jack: Vul een cocktailshaker met ijs. Voeg 4 cl jenever, 1 cl citroensap, 5 cl suikersiroop en 6 frambozen toe en schud goed door elkaar. Giet in een glas en steek er takje rozemarijn bij of een schijfje sinaasappel.

Ach, en na de derde maakt het toch niet meer uit waar de alcohol vandaan komt, niet waar?

Liever bier in plaats van jenever? Met 16 verschillende flesjes geniet je nog tot ver in de lente van al het beste dat de winter te bieden heeft.

