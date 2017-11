Dít wordt de nieuwe ijssmaak van volgende zomer

Een beetje bizar klinkt het wel, en of je het wil proeven vragen wij ons af, maar er is een nieuwe ijssmaak bedacht.

En die zou volgend jaar weleens hip kunnen worden.

Zoete smaak

Want er wordt nu gesproken over knoflookijs. Sommige mensen vinden het knolgewas nu eenmaal overal lekker door, zélfs door hun toetjes. Een groot voordeel: in knoflook zitten heel weinig calorieën. En het bevat vitamine C, vitamine B6 en magnesium. Maar ja, om een bolletje weg te eten moet je wel een sterke maag hebben, denken we. Want aan knoflook likken? Tja…

Even geduld

Maar wie weet valt het best mee, met die heftige smaak. De basis van het ijs is room, honing en vanille, dus dat maakt het lekker zoet. Het ijs wordt nu vooral in Amerika gegeten op speciale festivals of bij een aantal specifieke restaurants, maar het wordt steeds geliefder. En dus is het een kwestie van tijd, voordat het ook in Nederland te krijgen is.

Bron: AD. Beeld: Twitter