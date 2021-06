Dít is waar de nieuwe podcast van Janny van ‘Heel Holland bakt’ over gaat

Waarschijnlijk ken je de term hoogsensitiviteit wel. En misschien heb je het zelf ook. Want maar liefst één op de vijf mensen is hoogsensitief. Maar wat houdt het precies in en wat zijn de kenmerken?

Zowel mannen en vrouwen als kinderen kunnen hoogsensitief zijn. Het heeft te maken met de hersenen en het zenuwstelsel. Als een prikkel bijvoorbeeld via de ogen binnenkomt dan wordt die verwerkt door de hersenen.

Bij een persoon die hoogsensitief is, is die weg naar de hersenen preciezer en uitgebreider. Dat maakt je dus gevoeliger voor indrukken. Iemand die hooggevoelig is neemt de indrukken veel intensiever waar. Hij of zij kan overprikkeld raken door simpelweg te veel prikkels te krijgen.

HSP

HSP is een afkorting voor highly sensitive person. Elaine Aaron is Amerikaanse psychotherapeut en universitair docent en heeft deze term bedacht. Ze heeft er zelfs een aantal boeken over geschreven. Tussen hooggevoelig en hoogsensitief zijn zit geen verschil.