Van de combinatie van thee met kaas word je niet gelijk warm, waarschijnlijk.

Toch is het de nieuwste trend op food-gebied, als we experts mogen geloven.

Slokje camembert

De trend komt overgewaaid uit Taiwan en Hongkong en nu zijn ze ook in de Verenigde Staten overstag. Wat het precies is? Het gaat om koude thee, ijsthee dus, waar een laagje opgeklopte kaas op komt te liggen. En als het hip is en blíjft dan zal het ongetwijfeld niet lang meer duren voordat de trend naar Nederland overwaait.

Proeven maar

Degenen die het al hebben geproefd zeggen dat het hen doet denken aan een milkshake, maar dan gemaakt met thee in plaats van melk. Volgens velen werkt de verrassende combinatie van thee met kaas écht. Nou, wij zijn benieuwd wanneer we dit in Nederland kunnen proeven.

#specialdrink #saltcheese #freshtea #musttry #tea #newyork #flushing available at #happylemon

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock