Dít is de nieuwste 'sinterklaassnack' van dit jaar en je raadt het nóóit

We worden wel vaker verrast met speciale gemixte hapjes. Denk aan popcorn met gin-tonicsmaak of kroketten die naar frikandel smaken.

Maar het kan nóg gekker, blijkt maar weer.

Waarom niet

Dit najaar eten we massaal de ‘Sinterdel’. Wat het is? Een frikandel in een prachtige S-vorm, met mayonaise, curry en… jawel, pepernoten. De enige echte uitvinder van het ‘culinaire hoogstandje’ is Freek Haverman uit Breda. Hij bedacht eerder ook de krokodel: een kroket waar stukjes frikandel in zitten.

Schoen zetten

Wel is het wat lastig om in iemands schoen te doen. Maar Freek ziet geen problemen: “Ik denk dat kinderen alleen maar heel erg blij zijn als ze ’s ochtends een frikandel in hun schoen vinden. En dat ze dan de mayou uit hun schoen moeten likken, ach, zolang er nog maar wat op de frikandel blijft zitten. Dat is het belangrijkste.” Je kunt ‘m natuurlijk altijd zelf uitproberen met een ‘gewone’ frikandel. Mayonaise en pepernoten eroverheen, en je bent helemaal trendy bezig.

Dit is ‘m:

De Sinterdel! Frikandel in een S vorm met mayonaise en pepernoot. De Bredase Freek Haverman toont zijn creatie. pic.twitter.com/IjIc813Q1H — Birgit Verhoeven (@BirgitVerhoeven) 21 november 2017

En hoe het smaakt?

Ik als culianair recensent aan de slag. Hoe smaaktie? #sinterdel pic.twitter.com/gDFahiv0dR — Birgit Verhoeven (@BirgitVerhoeven) 21 november 2017

Bron: Omroep Brabant. Beeld: iStock