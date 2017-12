Dít is de nieuwste smaak koffie en het is er eentje voor mensen met een sterke maag

Wie wel houdt van een goede bak pleur die staat volgend jaar misschien wel voor een grote verrassing.

Want er wordt een nieuwe smaak koffie opeens heel hip. En die is niet bepaald mals voor de maag, zeg maar. Want de speciale koffie heeft een groentesmaak.

Lekker gezond bezig

Om precies te zijn: de koffie smaakt naar spruitjes, broccoli of bloemkool. In het restaurant van chefkok Pierre Wind in Den Haag kun je losgaan. De smaak krijgt hij door de groenten heel klein te snijden, fijn te malen en vervolgens te mengen met de koffie. Hij wil zo mensen een echte opkikker geven die óók nog eens een goede dosis vitamines bevat.

Lastige wortels

Pierre is blij met zijn groenten-koffies, maar 1 smaak lukte hem niet. “Alleen wortelsmaak lukt mij op de één of andere manier nog niet. Die lijkt zich niet te lenen voor koffie”. Gelukkig zijn er nog genoeg andere opties. Je kunt de koffies krijgen bij Trammhuys.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN. Beeld: iStock