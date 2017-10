10 dingen die je nooit in de blender mag stoppen

Wie er eentje in huis heeft, zal het beamen: er zijn weinig keukentools handiger dan een blender. Je maakt er in no time lekkere smoothies, soepen en hummus mee. Toch zijn er een paar dingen die je maar beter niet in een blender kunt stoppen. Wij vertellen je waarom.



Knoflook

De meeste blenders hebben een rubberen rand om lekken te voorkomen, maar het is die rubberen barrière die sterke smaken zoals de smaak van knoflook kan overnemen. Niet zo leuk als je de volgende dag een frisse ontbijtsmoothie wilt klaarmaken… Gebruik liever een knoflookpers.

IJsblokjes en bevroren producten

Met een krachtige blender zou je crushed ice of een smoothie met bevroren fruit moeten kunnen maken, maar niet elke blender kan dat aan. Als je een gladde massa zonder brokjes wilt krijgen, gebruik dan een blender met een sterke motor of zorg ervoor dat je bevroren producten eerst even laat ontdooien.

Aardappelen

Aardappelpuree maken in een blender lijkt misschien een goed idee, maar dat is het jammer genoeg niet: de messen zullen de aardappelen te sterk bewerken, waardoor ze te veel zetmeel afgeven. Het resultaat is een lijmachtige substantie, en zeker geen smeuïge puree. Helaas!

Gedroogd fruit en gedroogde groenten

Gedroogde vruchten en groenten hebben een vrij taai omhulsel en plakken gemakkelijk aan de messen van de blender. Dat betekent dat je ze niet zo gemakkelijk fijn zal kunnen malen. Wil je toch gedroogde vruchten of groenten gebruiken? Laat ze dan eerst even weken of voeg voldoende vloeistof toe aan je mengsel.

Groene bladgroenten

Spinazie en andere bladgroenten zijn gezonde toevoegingen aan smoothies, maar ze worden snel vaal of bruin als je ze in de blender stopt. Wil je toch een felgroene smoothie? Dompel de bladgroenten dan even onder in ijswater voor je ze toevoegt.

Gember

Grote stukken gember in de blender? Slecht idee. Gember heeft zo’n vezelachtige textuur dat je op het einde enkel nog de vezels zal proeven, en dat is allesbehalve aangenaam. Hak de gember dus eerst voor je ‘m in de blender gooit.

Peperbollen

Peperbolletjes en blenders zijn om verschillende redenen niet zulke goeie maatjes: ten eerste is een blender niet nauwkeurig genoeg om fijne peperbolletjes te vermalen tot poeder, en ten tweede beland je ongewild in een ware peperwolk als je het deksel van de blender neemt. Dus tenzij je de rest van de middag wilt hoesten, gebruik je maar beter je pepermolen of vijzel.

Hete vloeistof

Laat kokend hete soepen altijd even afkoelen voor je ze blendt. De stoom van de warme soep zou de druk in de blender anders zodanig kunnen verhogen, dat het deksel niet meer stevig vaststaat. Zo zou je je weleens ernstig kunnen verbranden.

Koffiebonen

Sommige blenders kunnen probleemloos koffiebonen vermalen, maar met een standaardblender kun je dat beter niet proberen. Het koffiegruis zal niet homogeen zijn, en zo kan de smaak van je tas koffie beïnvloed worden. Een koffiemolen is nog altijd de beste keuze.

Keukengerei

Het klinkt logisch, maar als je blender aanstaat, stop je er maar beter geen lepels, spatels en dergelijke in. Maak er een gewoonte van om de blender van zijn standaard te halen voor je erin roert. Zo voorkom je al heel wat ongelukken.

Bron: Libelle Lekker BE. Beeld: iStock

