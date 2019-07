Dít is je vast nog nooit opgevallen aan de kipnuggets van McDonald's

Soms gaat er niets boven zo’n paars bakje met die zachte maar tegelijk krokante kipnuggets van de McDonald’s. Die eet je natuurlijk het liefst zo snel mogelijk op. Maar heb je daardoor weleens goed naar de vorm gekeken?

Want wat blijkt? Er bestaan slechts 4 vormen waarin de kipnuggets voorkomen. En ja, die hebben ook namen.

Reden 1

De vormpjes komen voor in 4 vaste ontwerpen met ieder hetzelfde gewicht en dikte. Hierdoor kunnen ze ieder even lang gebakken worden en zijn ze tegelijk gaar. Dat is wel zo handig voor de voedselveiligheid.

Doelgroep

Maar dat is niet de enige reden waarom er maar 4 vormen met de officiële namen ‘Boot’, ‘Ball’, ‘Bone’ (voorheen ‘Bow-Tie’) en ‘Bell’ zijn. De vormpjes spreken de kinderen – voor wie de nuggets éigenlijk bedoeld zijn – aan. McDonald’s vond 3 vormpjes te weinig variërend en 5 juist weer teveel. Dus zo geschiedde.

Fact: Chicken McNuggets have four shapes: The Boot, The Ball, The Bow-Tie and The Bell — McDonald’s Canada (@McDonaldsCanada) July 9, 2014

Wacht eens even…

Over de ingrediënten van de kipnuggets wordt al genoeg gepraat, dus daarom lichten we het proces nog even toe: het kippenvlees wordt gemalen en wordt vervolgens door een ‘koekjes’pers met de 4 vormen gedrukt. Tot slot gaan er nog 2 lagen beslag overheen. En dan krijg je dus dit:

HANG ON A MINUTE! Chicken McNuggets come in 4 different shapes. Did you know that? i didn’t know that. How did i not know that? pic.twitter.com/FSdXOQ1Ojz — Matty White (@mattyfwhite) June 22, 2017

Niet vreemd dus dat de verschillende McNuggets altijd stuk voor stuk perfect in het bakje met dipsaus passen.

Liever gebraden kip? Zo ziet ‘ie er op z’n állerlekkerst uit:

