Leer van de Noren: met dit eetpatroon kom je gezond en gelukkig de winter door

Noorwegen kun je vrijwel elk jaar in de top-5 van de gelukkigste landen ter wereld vinden. En dat terwijl het er in de winters ijskoud én 18 uur per dag donker is. Hoe doen ze dat toch?

Volgens auteur Nevada Berg is een grote factor voor dit geluk het typische Noorse dieet. Ze schreef daarover het kookboek North Wild Kitchen: Cooking From the Heart of Norway.

Omega-3

Voor de Noren is visolie van groot belang om te voorzien in hun dagelijkse energievoorziening. De meeste Noren eten veel vis. Op brood, als snack of bij het avondeten. Daarnaast vullen ze hun omega-3-niveau zo nodig aan met supplementen. Daarnaast kunnen omega-3-vetzuren het serotonine- én dopaminegehalte verhogen en daarmee je humeur verbeteren.

Graan

Een andere typisch Noorse gewoonte is het eten van brood. Bij het ontbijt en bij de lunch eet de gemiddelde Noor wel een boterhammetje (of twee). Ze kiezen dan niet voor wit- of tarwebrood maar gaan zoveel mogelijk voor de volkoren, meergranen variant. Volkoren granen houden je bloedsuikerspiegel stabiel waardoor je niet hangry wordt.

Vetten

Het vetpercentage in zuivelproducten zoals yoghurt en melk ligt in Noorwegen hoger dan in andere landen. In de supermarkten zijn ook wel magere producten te vinden, maar die zijn een stuk minder populair. De volvette producten leveren veel energie tijdens de koude dagen. De meeste Noren houden er een actieve levensstijl op na, waardoor ze ondanks het eten van deze vette producten niet aankomen.

Balans

Noren leven volgens het principe: balance is key. Ze zullen niet snel een wafel met jam en zure room of een heerlijk stuk taart afslaan. Daarvoor in de plaats zijn ze vaak én veel buiten aan het bewegen. En dan mag je jezelf af en toe belonen met wat lekkers.

Bron: Womenshealth, Dieetplaneet. Beeld: iStock