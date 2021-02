Deze Nutella-brownies maak je met slechts 3 ingrediënten

Als we de weersvoorspellingen moeten geloven, gaat het aankomend weekend flink sneeuwen. Sneeuwpret is maar wat leuk en ook onze trouwe viervoeters houden van die witte deken buiten. Lekker spelen, ravotten, achter sneeuwballen aan rennen…

Toch is er iets belangrijks wat ieder baasje van een hond moet weten. En dat is dat strooizout erg gevaarlijk kan zijn voor ons trouwe huisdier.

Wassen

Het is ook gevaarlijk voor katten, uiteraard, maar die komen wat minder vaak in aanraking met strooizout, omdat die meer in tuinen blijven. Honden daarentegen lopen wel vaker op wegen waar is gestrooid met zout. Dierenverzorgers raden daarom aan om de hondenpootjes voor het wandelen al in te smeren met vaseline. Maar wat erg belangrijk is, is na het wandelen de pootjes gelijk met lauw water wassen. Al het zout moet afgespoeld worden.