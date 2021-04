Veel te lekker: déze Nutella-cake bak je met slechts 2 ingrediënten

Een cake die zacht én vol van smaak is, dat is de ideale combinatie bij een chocoladecake. Deze Nutella-cake zet je zo op tafel en bevat slechts twee ingrediënten. En je hebt ze sowieso in huis. Bakken maar!

De romige textuur en zoete, nootachtige chocoladesmaak zorgt ervoor dat deze chocopasta gevaarlijk verslavend is. Of je Nutella nu op je boterham smeert, schaamteloos van de lepel likt of als hoofdingrediënt in een chocoladecake gebruikt: het is een echt verwenmomentje. Wil je binnen een halfuur iets lekkers op tafel zetten, maar heb je geen zin om naar de supermarkt te rennen? Maak dan deze Nutella-cake!

Ingrediënten

4 grote eieren (op kamertemperatuur)

240 gram Nutella

Zó maak je de Nutella-cake

1. Doe de Nutella in een magnetronbestendige schaal. Verwarm de chocopasta eventjes in de magnetron, zodat-ie lekker zacht en smeuïg is. Laat de Nutella vervolgens afkoelen.

2. Verwarm de (hetelucht) oven voor op 170 graden Celsius. Klop dan de eieren tot ze dik en schuimig zijn. Voeg steeds een derde van het lobbige eimengsel toe aan de zachte Nutella en mix het rustig door elkaar.

3. Als alles goed door elkaar is gemengd, kun je de mix in een cakeblik of taartvorm gieten. Bak de cake in 20 à 25 minuten gaar. Zet de oven uit en laat de cake 45 minuten afkoelen in een open oven. Als de cake op kamertemperatuur is, kun je er eventueel nog wat poedersuiker overheen strooien voor het extra feestelijk resultaat. Smakelijk!

