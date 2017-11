Nutella-fans opgelet: ook in Nederland is het recept aangepast

Lós gingen fans, toen bekend werd dat Nutella het recept van de chocopasta in Duitsland heeft aangepast.

Nu is ook Nederland aan de beurt.

Weipoeder

Wij maken er wereldnieuws van, maar het bedrijf Ferrero dat Nutella produceert, noemt het zelf ‘een kleine verfijning van het Nutella-recept’. Komt ‘ie dan: “Concreet gaat het in Nederland om het vervangen van weipoeder door een gelijkwaardige hoeveelheid magere melkpoeder. Met deze verfijning hebben we de algehele kwaliteit van de melk in Nutella verder verbeterd met behoud van de unieke smaak.”

Meer suiker in Duitsland

De hoeveelheid hazelnoten, cacao, suiker en palmolie blijft dus hetzelfde. Anders dan wat een Duitse consumentenorganisatie ontdekte op een Nutella-pot: in ons buurland zou er 1 procent meer melkpoeder en 0,4 procent meer suiker in zitten. Waarom daar wel en hier niet, is niet duidelijk.

Wees in ieder geval maar zuinig op je laatste pot Nutella met de ‘oude’ samenstelling. Wie weet wordt het nog geld waard!

Bron: AD. Beeld: iStock