NVWA waarschuwt: eten van ‘drakenadem-ijs’ kan erg gevaarlijk zijn

In Zuid-Korea en de Verenigde Staten is drakenadem-ijs (ook wel bekend als ‘Dragon’s Breath’) al jaren populair, en ook in Nederland wordt het steeds vaker verkocht. Toch is het eten van het ijs niet zonder gevolgen: je kunt er namelijk flinke brandwonden aan overhouden.

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt dan ook voor de gevaren van drakenadem-ijs.

Ernstige brandwonden

Vorige week kreeg de NVWA nog een melding van een meisje dat ernstige brandwonden overhield aan het eten van het ijs. Bij drakenadem-ijs worden fruit- of cornflakes-achtige balletjes in een mengbeker gedaan en overgoten met koude stikstof die bij normale omstandigheden verdampt bij kamertemperatuur. Hoewel er weinig smaak aan het ijs zit, zijn de balletjes vooral populair omdat ze een witte nevel uitstoten. Als je ze in je mond stopt komt er namelijk rook uit je mond.

Te snel eten

Het gevaar zit ‘m in de stikstof. Als je de balletjes te snel opeet nadat de stikstof is toegevoegd, kun je er brandwonden aan overhouden. Het is daarom niet verstandig om de balletjes (of de beker waar ze in zitten) met je blote handen aan te raken.

Voorzichtig zijn

“Vloeibaar stikstof heeft een temperatuur van -196 graden. Als je dit in je mond krijgt of doorslikt, kan dit ernstige brandwonden in je mond, slokdarm en luchtwegen veroorzaken”, schrijft de NVWA op Instagram. De Voedsel en Warenautoriteit roept ouders en kinderen dan ook op om érg voorzichtig te zijn met het ijs. “Als je ze toch wilt gebruiken, let dan heel goed op dat er geen vloeibaar stikstof meer op de balletjes zit, doe de balletjes heel voorzichtig in je mond en neem niet te veel tegelijk.”

