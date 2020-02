Oeps! We bewaren onze eieren al jaren verkeerd (en zo moet het wél)

Handig, dat rekje in de koelkast waar je stuk voor stuk je eieren in kwijt kunt. Maar wist je dat het eigenlijk helemaal niet zo slim is om je eieren in dat rekje te bewaren? En dat je ze ook nog eens anders moet neerleggen?

Dit is waarom.

Uitdroging

Eieren komen in een kartonnen doosje. Vaak wordt dit weggegooid op het moment dat we de eieren in de koelkast leggen. Maar dat is helemaal niet slim! In plaats van je eieren los in het speciale ‘eierrekje’ van de koelkastdeur te zetten, kun je ze beter in het doosje houden. Eieren kunnen namelijk uitdrogen als ze in de ‘open lucht’ in de koelkast staan. Door het doosje zijn ze beschermd en is de kans op uitdroging kleiner.

Luchtbel

Daarbij leggen we eieren ook niet op de handigste manier neer. De meeste mensen leggen de platte kant van het ei naar onderen en de puntige kant naar boven. In het platte gedeelte van een ei zit een zogenaamde luchtkamer. Dit is een luchtbel die niet mag beschadigen. Dan bederft het ei namelijk een stuk sneller. Door het ei met de platte kant naar onderen te leggen, staat er veel druk op deze luchtkamer. Als je het ei andersom legt en de luchtbel aan de bovenkant van het ei zit, staat er minder druk op en zal de bel minder snel beschadigen. Zo blijft je ei langer goed. Het beste om te doen is dus om het eierdoosje in zijn geheel ondersteboven in de koelkast te leggen, en klaar ben je!

Toch een beschadigd ei? Zo kun je hem alsnog koken.

Bron: Elle eten. Beeld: iStock.