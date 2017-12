De hipste oliebol van dit jaar heeft Tony Chocolonely als vulling

Voor de echte lekkerbekken onder ons hebben we goed nieuws: er is een nieuwe oliebol ontdekt.

En die is gemaakt met een vulling van Tony Chocolonely in de smaak karamel-zeezout. Dat zorgt geheid voor enthousiasme bij alle liefhebbers van de jaarlijkse vetbolletjes.

Je kunt ze natuurlijk zelf proberen te maken, en anders scoor je ze bij de oliebollenkraam bij tuincentrum Coppelmans Valkenswaard in Brabant. Daar zijn de bijzondere exemplaren te krijgen voor 2 euro per stuk. Hoe het smaakt? Flair heeft de speciale bol even getest en zij noemen het een ‘hemelse combinatie’. Nou, die willen wij ook wel gauw uitproberen… Alhoewel we niet echt willen denken aan alle calorieën die je per hap binnenkrijgt. Maar ach, het is december hè, dan mag het.