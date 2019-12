Dít is waarom we oliebollen eten tijdens de jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling eten we traditiegetrouw heerlijke oliebollen – of drie. Maar waar komt deze traditie vandaan en waaróm eten we die vette hap eigenlijk met Oud en Nieuw? Libelle onderzocht de traditie en legt het je uit.

Het is in ieder geval een traditie die al generaties lang in stand wordt gehouden.

Oliekoek

Het is al honderden jaren vaste prik om zelf oliebollen te bakken of ze bij de bakker te halen, zodat je ze met een dikke laag poedersuiker kunt verorberen tijdens de jaarwisseling. De allereerste oliebol werd gebakken in 1667, al heette het gefrituurde deeghapje toen nog een oliekoek.

Voor de armen

De geschiedenis leert ons dat de oliebol mogelijk ontstaan is tijdens de koude en donkere wintermaanden. Destijds was er nog geen verlichting of verwarming. Armen trokken langs de deuren en zongen liederen in ruil voor wat te eten. En je raadt het al: één van de dingen de ze veelal kregen, was een warme en voedzame oliebol!

Voedzaam

Culinair historicus Manon Henzen vertelt aan Nu.nl: “Ze werden bereid met ingrediënten die in de winter beschikbaar waren: meel, gist, gedroogde vruchtjes.” Ze vervolgt: “Bovendien vullen ze goed – dat is prettig als het eten schaars is – en zijn ze gemakkelijk uit te delen.”

Poedersuiker

Toch is de eetwijze van de oliebol door de jaren heen wel wat veranderd. Want pas sinds halverwege de 19e eeuw wordt de oliebol gegeten met een rijkelijke laag poedersuiker. Dát is dus niet altijd zo geweest, maar het recept van de oliebol zelf is al die jaren vrijwel hetzelfde gebleven.

