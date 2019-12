Zó krijg je oliebollen heel makkelijk opnieuw warm én krokant

Uit enthousiasme teveel oliebollen gekocht? Zonde om die weg te gooien. Gelukkig bestaat er een trucje om ze in no time weer lekker warm én knapperig te krijgen.

Het eind van het jaar is weer in zicht en dat bekent: tijd voor oliebollen. Maar hoe kun je ze nu het beste her-opwarmen als ze eenmaal koud zijn geworden?

Zonder poedersuikers

Oliebollen bakken gaat helaas niet in de airfryer, maar je kunt ze er wél in opwarmen. Maar zorg er dan wel voor dat de oliebollen niet helemaal bedekt zijn met poedersuiker. Schud de poedersuiker er even af of wrijf het eraf met wat keukenpapier.

Krokant

Zet de airfryer op 180 graden en warm de oliebollen niet veel langer dan 3 minuten op. Je hoeft de airfryer dus niet voor te verwarmen. Mocht je écht knapperig van buiten willen en zacht van binnen, dan kun je voordat je de oliebollen erin stopt ook een theelepel olie in de airfryer doen. Warm de oliebollen 3 minuten op en laat ze een minuutje op een velletje keukenpapier rusten. Gooi er wat poedersuiker overheen en ze zijn klaar. Smakelijk!

Zelf oliebollen gebakken? Zó maak je de frituurpan supersnel schoon:

Bron: Moonoloog. Beeld: iStock