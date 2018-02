Om dit ijs te kunnen eten moet je eerst een contract tekenen

Hou jij wel van een beetje pittig eten? Dan is de ‘Respiro Del Diavolo’ echt iets voor jou! Dit ijsje is namelijk 500 keer pikanter dan Tabasco, en wordt daarom ook wel het gevaarlijkste ijsje ter wereld genoemd.

Een hapje nemen gaat dan ook niet zomaar: om het ijs te kunnen proeven moet je ouder zijn dan 18 en eerst een document ondertekenen waarmee je alle verantwoordelijkheid op je neemt. Eten is namelijk niet zonder risico…

Kernexplosie in je mond

De ‘Respiro Del Diavolo’ is gemaakt volgens een oud Italiaans recept uit 1936. Toen Martin Bandoni, de uitbater van het Aldwych Café in Glasgow, vorige maand naar Italië trok, kwam hij op het idee om het ijsje zelf te maken. ‘’Ik weet dat de mensen in Glasgow houden van pikant eten, maar dit is als een kernexplosie in je mond’’, zegt Martin.

Pepperspray

Zo scoort tabasco ongeveer 7.000 SHU op de schaal van Scoville, een schaal die de heetheid van eten meet. De ‘Respiro Del Diavolo’ scoort maar liefst 1.569.300 punten op diezelfde schaal. Ter vergelijking: pepperspray scoort tussen 2 miljoen en 5 miljoen. Een flinke fles water is dan ook niet overbodig tijdens het eten van dit ijsje.

Proeven

Lijkt de Respiro Del Diavolo’ jou wel wat? In het Aldwych Café in Schotland kun je het ijs nu proeven. Voor een potje betaal je 2 pond en voor een hoorntje 1,90 pond.

Bron: Foxnews.com. Beeld: Facebook