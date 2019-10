Deze onbekende fruitsoorten geven een twist aan simpele gerechten

Fruit is er in vele soorten en maten. Van simpele peren en appels tot exotische vruchten als mango, papaya en ananas. Maar er bestaan ook een aantal onbekendere fruitsoorten. Ze hebben niet alleen hilarische naam, maar maken een simpel gerecht in een handomdraai verrassend.

Eerder schreven we al over de Cumelo. Deze vrucht is een combinatie tussen een meloen en een komkommer en komt uit Italië. Maar er blijken nog meer fruitsoorten te zijn waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord.

Bramboos

Zoals de naam al doet vermoeden is deze vrucht een zusje van de framboos. Maar waar komt die ‘b’ dan vandaan, denk je nu? Nou, van de braam. De Bramboos is een combinatie tussen de framboos en de braam en heeft een friszure smaak. Hierdoor is de vrucht heerlijk om mee te bakken of als origineel ingrediënt voor huisgemaakte jam.

Pineberry

Het ziet er uit als een onrijpe aardbei, maar de Pineberry is allesbehalve dat. Deze kleine vruchtjes smaken niet naar aardbeien, maar naar ananas en zijn dus lekker zoet en fris. Dit maakt deze bijzondere fruitsoort ideaal om los te eten als tussendoortje, of te gebruiken als versiering in salades. Wedden dat je gasten daar wel van onder de indruk zijn?