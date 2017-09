Nieuw onderzoek wijst uit: zó belangrijk zijn granen voor je gezondheid

Koolhydraten in de vorm van granen: we laten ze steeds vaker staan. Om gewicht te verliezen of vanwege gezondheidsredenen.

Gezondheidsboeken als Broodbuik en De Voedselzandloper laten ons geloven dat granen de duivel zijn. Maar klopt dat wel? En hoe verstandig is het om ze voor een groot deel uit je dieet te schrappen? Nieuw onderzoek wijst uit dat we (gelet op gezondheid) niet minder maar juist méér granen zouden moeten eten.

Vezels, vitaminen, mineralen

Voor het onderzoek lieten de onderzoekers zo’n 10.000 volwassenen, ouder dan 19 jaar, een uitgebreide vragenlijst invullen. Er werd onder andere gevraagd wat ze de afgelopen 24 uur hadden gegeten. Voedingsdeskundigen maakten een optelsom van het totaal aantal vezels, vitaminen, mineralen (zoals magnesium, calcium en ijzer). Er werd vooral gekeken naar het effect van het gebrek aan granen op het totaal aantal vitaminen, mineralen en vezels dat de deelnemers binnenkregen.

Granen blijken belangrijker dan we denken

Wat blijkt? De slechte reputatie die granen vaak hebben, blijkt niet terecht. Waar Amerikaanse richtlijnen aanbevelen zo’n 30 procent van het dieet uit granen te laten bestaan, blijkt dit in werkelijkheid maar 15 procent te zijn – dus een stuk minder dan de aanbevolen hoeveelheid. En dat terwijl veel graanrijke producten zoals brood, tortilla’s, pasta en ontbijtgranen belangrijke bronnen van vezels, ijzer en zink zijn. Mocht je nog twijfelen; een boterham eten met de lunch is echt geen probleem.

Bron: dailymail.co.uk. Beeld: Istock

