Onderzoek: helft van de mensen met voedselallergie blijkt geen allergie te hebben

Noten, gluten of koemelk: je hoort steeds vaker om je heen dat iemand ergens allergisch voor is. Maar uit nieuw Amerikaans onderzoek komt nu een frappante conclusie: het blijkt dat de helft van de mensen in werkelijkheid eigenlijk helemaal niet allergisch is.

“We ontdekten dat een op de tien volwassenen een voedselallergie heeft. Maar bijna twee keer zoveel mensen denken dat ze allergisch zijn voor bepaald voedsel”, legt hoofdonderzoeker Ruchi Gupta van Northwestern University uit.

Niet nodig

“Hun klachten duiden mogelijk op andere aandoeningen”, vervolgt Gupta. Het is volgens haar dan ook belangrijk dat je een goede test laat doen en een diagnose laat stellen door een arts. Zonde als je allerlei voedsel uit je dieet verbant, terwijl dit niet nodig is. De onderzoekers ontdekten dat slechts de helft van de volwassenen die beweren een voedselallergie te hebben, ook daadwerkelijk een diagnose heeft gekregen van een arts.

Late leeftijd

Daarnaast blijkt dat de helft van de mensen met een allergie de aandoening pas op latere leeftijd ontwikkelt. “We waren verbaasd dat velen pas zo laat last kregen van de allergie”, gaat Gupta verder. “Er is meer onderzoek nodig om te begrijpen waarom dit gebeurt en hoe we dit kunnen voorkomen.” Voor de studie hebben de onderzoekers ruim 40.000 Amerikanen onderzocht. Daaruit blijkt dat de meeste mensen allergisch zijn voor schaaldieren, gevolgd door pinda’s, noten, vis, eieren, soja en tarwe.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Science Daily. Beeld: iStock