Onderzoek zegt: iedere dag kaas eten blijkt heel gezond

Als beetje kaaskop weet je: kaas maakt alles beter. Of je lievelingstoetje nou een kaasplank is, je dolgelukkig wordt van pizza quattro formaggi of iedere dag een boterham met kaas eet: je hoeft je er nooit meer schuldig over te voelen.

Uit nieuw Nederlands (uiteraard) en Chinees onderzoek blijkt namelijk dat kaas prima onderdeel kan zijn van een gezond dieet. De onderzoekers keken naar meer dan 20.000 mensen en ontdekten dat zij die meer kaas eten, 10% minder kans op een hartaanval hebben en 14% minder kans op vaatziekten. Dat betekent overigens niet dat je nu helemaal los kan gaan; de ideale hoeveelheid kaas is een plak ter grootte van een luciferdoosje.

Zuivel

Uiteraard komt dit blijde nieuws wel met een paar belangrijke mitsen en maren. Er is een verband gevonden, maar geen directe oorzaak-gevolg. En hoewel zuivel voordelen heeft (calcium, proteïne en probiotica), bevat het ook een hoog gehalte verzadigd vet, wat weer in verband wordt gebracht met een verhoogd cholesterol.

Bewerkt

Maar: dan nog is het beter om vet te halen uit producten die dat van nature bevatten (zoals kaas) dan producten die bewerkt zijn. Volgens voedingsdeskundige Jaclyn London kan kaas daarom prima onderdeel uitmaken van een gebalanceerd dieet. Dat laten we ons natuurlijk geen twee keer zeggen.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock